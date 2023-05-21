Українські бійці контролюють околиці міста, зазначив генерал.

Сили оборони України продовжують наступальні дії на флангах поблизу Бахмута Донецької області.

Про це заявив командувач Сухопутними військами Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський після того, як побував на Бахмутському напрямку.

"Відвідав наших воїнів і командирів на передовій. Подякував і відзначив воїнів 3 ОШБр, 5 ОШБр, 30 ОШБр, 56 ОМПБр, 93 ОШБр, які щодня знищують ворога", - зазначив він.

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За його словами, під час роботи спільно з командирами детально спланували дії та подальшу стратегію: "Оборонна операція триває".

"Попри те, що ми зараз контролюємо околиці міста, значення його оборони не втрачає сенсу. Надалі це надасть нам можливість входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті", - ще раз підкреслив він.

Бої за Бахмут - новини 21 травня

Нагадаємо, до цього Сирський визнав, що ЗСУ контролюють незначну частину Бахмута, однак, значення її оборони не втрачає актуальності.

І Володимир Зеленський запевнив, що українські військові все ще перебувають у Бахмуті, виконуючи "дуже важливе завдання". За його словами, Бахмут "не охоплений" росіянами.

Президент США Джо Байден у свою чергу зазначив, що у боях за Бахмут Росія втратила 100 тисяч осіб: "Неважливо, окупований Бахмут чи ні - там все одно майже не залишилося будівель. Це істотно зруйноване місто. Але їм (Силам оборони) вдалося скувати дуже багато російських військ, включаючи групу Вагнера".