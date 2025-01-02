На фото можна побачити вирвані з рамами вікна та пошкоджені стіни.

Під час російської атаки центру Києва пошкоджень зазнали і адміністративні будівлі Верховної Ради України.

Як повідомляє прес-служба Апарату ВР, внаслідок удару "шахедом" вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема, й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату:

"Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків".

Зазначається, що відповідні підрозділи Апарату докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Ради та її органів.

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Також керівництво парламенту та народні депутати висловили співчуття рідним та близьким сімʼя відомих київських вчених Ігоря Зими та його дружини Лесі Сокур, які загинули внаслідок удару "шахеду" по житловому будинку.

Обстріл 1 січня

Нагадаємо, вранці 1 січня російські загарбницькі війська атакували Київ. Повідомлялося про руйнування у Святошинському та Печерському районах столиці, семеро людей постраждали, ще двоє - загинули.

Військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що "шахеди" долетіли до центра Києва завдяки виснаженню української системи протиповітряної оборони.

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