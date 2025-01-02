Російські загарбники здійснили показову акцію, бо про жодні військові цілі не йшлося.

Ударні дрони типу "Шахед" під час російської атаки 1 січня змогли долетіти до центра Києва після виснаження системи протиповітряної оборони.

Про це військовий експерт Михайло Жирохов сказав в ефірі на Радіо NV. Він вважає, що наліт російських ударних дронів в ніч на 1 січня був нетрадиційним, бо запуск безпілотників відбувався без "приманок" - без імітаційних дронів.

"Принаймні по Чернігівщині і Київщині було як мінімум три хвилі цих "Гераней" ("Шахедів" - УНІАН)... І вони виснажили самі ППО і мобільні вогневі групи, які захищають підступи до Києва, і тому їм вдалося так далеко, так глибоко вклинитись в систему ППО", - відзначив Жирохов.

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Він додав, що ці удари не були пов'язані з військовими цілями.

"Це був показ того, що вони можуть пройти систему ППО Києва. Дуже важка була ніч. Дуже непросто було, тим більше, що росіяни до цього приблизно визначили, де знаходяться системи ППО і це була дорозвідка, і де знаходяться ці мобільні вогневі групи. І били вони досить потужно і просто показово", - сказав Жирохов.

Експерт зауважив, що росіяни доклали дуже багато зусиль, аби отримати можливість відправити ударні дрони до центру Києва.

"Втрати неспівставні, тому що, фактично, якщо брати за рік, десь 90% цих "Гераней" збиваються. Це колосальні кошти, які вони вкладають у такі ударні дрони", - відзначив Жирохов.

На його думку, російські загарбники намітили певні ділянки розміщення ППО і запускали дрони з тих сторін, які менш прикриті захистом.

"Вони використали цю, якщо не помилку, то цю проріху у системі ППО, яка була, і яка, думаю, вже закрита, але на той момент це було відносно слабке місце", - сказав Жирохов.

Атака дронів на Київ

1 січня внаслідок ранкової атаки у житловому будинку Печерського району Києва загинуло двоє людей. Спершу під час розбору завалів було виявлено тіло жінки.

У Національному банку України повідомили, що через ворожу атаку горів дах корпусу НБУ. Пожежу швидко ліквідували.

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