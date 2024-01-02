Ці дані використали для корегування ударів.

Під час ракетної атаки РФ на Київ 2 січня веб-камери "засвітили" роботу ППО: ними користувався ворог для коригування ударів по критичній інфраструктурі столиці.

Служба безпеки України по "гарячих слідах" встановила адреси і демонтувала пристрої, які використовував. Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території. Однак, внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.

"Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери. Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Кіберфахівці СБУ встановили, що цією веб-камерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву. За всіма викрити фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери.

Сьогодні на Київ спрямували "Кинджали" та інші ракети

2 січня окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки протиповітряна оборона столиці збила понад 60 ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

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