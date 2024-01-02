Внаслідок ранкової ракетної атаки РФ, що спричинила загоряння багатоповерхівки у Солом’янському районі, вже відомо про майже 50 постраждалих людей, дві особи загинуло. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"До 49 збільшилася кількість постраждалих у будинку в Соломʼянському районі. І вже двоє загиблих. Госпіталізували 43 людини. Всі екстрені служби працюють на місці".

Кличко також показав відео з місця трагедії, зазначивши, що неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обогріву, де людям надають необхідну допомогу.

У Київській міській держадміністрації також показали фото пошкодженої багатоповерхівки у Солом’янському районі.

Ракетний удар по Києву - що відомо

Вранці, 2 січня, російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та іншими ракетами. Відбулось падіння уламків та загоряння будівель у декількох районах Києва. Особливо тяжкі наслідки у Солом'янському районі, де сталося загоряння багатоповерхівки.

Під час сьогоднішньої ракетної атаки протиповітряна оборона столиці збила понад 6 десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

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