Представник ГУР наголосив, що деокупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників.

Внаслідок висадки спецпризначенців української розвідки в Криму 4 жовтня один український військовий потрапив у полон до росіян.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону. "Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника. На превеликий жаль, але це реальність. Деокупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців", - сказав Юсов.

Він наголосив, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому.

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"Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоб деокупувати наші території та повернути і землі, і людей", - додав Юсов.

Висадка спецпризначенців у Криму

4 жовтня стало відомо, що бійці ГУР Міноборони України на човнах дісталися до Криму, висадилися на його території та відкрили вогонь по російських загарбниках. Був жорстокий бій, російські загарбники зазнали серйозних втрат. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру, вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад. Юсов тоді заявив, що "на жаль, є втрати і серед наших спецпризначенців, але вони не співмірні з російськими".

Сьогодні, 10 жовтня, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов підтвердив потрапляння в полон одного зі спецпризначенців відомства під час висадки десанту на узбережжя Криму 4 жовтня.