Українські воїни провели операцію диверсійно-розвідувального характеру, зазначили у розвідці.

Тимчасово окупований росіянами Крим знову опинився у центрі уваги після того, як на його територію висадилися бійці Головного управління розвідки Міноборони України. Був жорстокий бій, російські загарбники зазнали серйозних втрат.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі "РБК-Україна" повідомив, що "на жаль, є втрати і серед наших спецпризначенців, але вони не співмірні з російськими".

Він додав, що групи захисників нашої держави вже повернулися із завдання. "Продовжуються заходи з деокупації Криму. Це була операція диверсійно-розвідувального характеру. Вона передбачає певні заходи на території й повернення групи назад", - сказав Юсов.

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4 жовтня стало відомо, що бійці ГУР Міноборони України на човнах дісталися до Криму, висадилися на його території та відкрили вогонь по російських загарбниках.

Варто зазначити, що 24 серпня - у День Незалежності України, українським розвідникам вдалося висадитися на території мису Тарханкут, який також знаходиться на території півострова. Між нашими захисниками та супротивниками був бій.

Наступного дня українські воїни провели ще одну спецоперацію в Криму - було завдано удар по ворожій 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне.

Після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, Київ вирішив звільнити півострів силовим шляхом. Екс-співробітник зовнішньої розвідки Комітету держбезпеки СРСР Олександр Зеленько говорив, що захисники України під час деокупації Криму не будуть застосовувати тактику випаленої землі.

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