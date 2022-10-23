Пегова поранили під Донецьком / t.me/itsdonetsk

В неділю, 23 жовтня, під Донецьком поранили топ-пропагандиста РФ Семена Пегова.

Про це повідомляє пропагандистський проект Пегова WarGonzo у Twitter.

"Терміново! Семена Пегова поранили під Донецьком. Незабаром подробиці", - йдеться у повідомленні.

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За даними російських Телеграм-каналів, Пегова госпіталізували з пораненням в ногу. За даними каналу "Типовий Донецьк", у Пегова відкритий перелом І-ІІ пальців правої стопи, рвані рани підошовної частини стопи. Травму отримано в районі Водяного.

Як пише канал NEXTA Live, Пегов наступив на міну.

Довідка УНІАН. Семен Пегов - російський журналіст, пропагандист та письменник, засновник проекту WarGonzo, який займається висвітленням військової тематики та конфліктів. Він також веде власний Телеграм-канал, який пов'язують з російськими спецслужбами.

Пегов неодноразово "світився" на окупованій території України та називав себе "воєнкором". Було доведено, що сюжети Пегова були постановчими.

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Семен Пегов в Україні: найголовніше

Пегов неодноразово ганьбився, висвітлюючи війну Росії проти України. Зокрема, кілька місяців тому пропагандист вирішити створити екшн, знявши відео під залпи. 

На кадрах видно, як Пегов дає команду окупанту відкрити вогонь словом "поїхали" та характерним жестом. Після цього він починає стендап "з передової", розповідаючи про повітряні бої та "знищення українських безпілотників.

Раніше Пегов заявив, що потрапив через Україну в Молдову. За словами росіянина, йому начебто допомогла "корумпованість" українських прикордонників.

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