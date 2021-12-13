За словами росіянина, йому начебто допомогла "корумпованість" українських прикордонників.

Військовий кореспондент пропагандистського проекту WarGonzo Семен Пегов заявив, що потрапив через Україну в Молдову. За словами росіянина, йому начебто допомогла "корумпованість" українських прикордонників.

Про це він заявив у Telegram-каналі WarGonzo.

Версія Пегова

Росіянин Пегов заявив, що потрапив до Придністров'я через Україну маршруткою з Одеси. Він опублікував світлини нібито з міста Тирасполь й на тлі маршрутки "Одеса. Привоз".

Читайте такожУкраїнець дорівнює диверсант. Чому громадянам України не варто їздити у РФПропагандист стверджував, що саме на цій маршрутці приїхав у так звану ПМР, "скориставшись корумпованістю українських прикордонників".

"Добирався до Придністров'я манівцями та секретними шляхами. Палити маршрут не буду, буде у пригоді ще не раз. Обмежусь натяками. Патологічна корумпованість українців, як і раніше, творить дива", - заявив Пегов.

Не Одеса, а Кишинів

Одним з перших фейк росіянина викрив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко на сайті "Інформаційний спротив".

Він наголосив, що Пегов зробив фото з максимальним ігноруванням орієнтирів геолокації. За знімками Коваленко визначив, що їх зробили на Північному вокзалі в Кишиневі.

"Тобто Семен Пегов прилетів до Кишинева і для дискредитації України зробив фото на Північному вокзалі, навпроти маршрутки з Одеси. Сема, спроба зарахована, але вкотре довів, яка ти бездарність. А ось до влади Молдови, все ж таки є питання – недогледіли", – написав Коваленко.

Що кажуть в ДПСУ

У Державній прикордонній службі України заявили, що пам’ятають про неодноразове порушення законодавства України з боку скандального росіянина.

"Мрії" російського пропагандиста про те, що він перебував в Україні, не більш ніж пропаганда і мрії. Якби він опинився на українському кордоні – відчув би до себе всю належну увагу", – заявив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Обозревателю".

За його словами, поведінка Пегова – ніщо інше, як чергова брехня задля привернення уваги до своєї персони. Демченко зауважив, що навіть користувачам соцмереж не знадобилося багато часу, щоб викрити фейк від цієї особи.

"Певно, його таємні шляхи не такі вже й таємні, а просто брехливі. А загалом бажання окремих росіян видавати дійсне за бажане не поодиноке. В цьому контексті варто пригадати подібні заяви Чичериної чи Моргенштерна про начебто їхнє перебування в Україні, що також було фейком і брехнею", – підсумував Демченко.

Як повідомляв УНІАН, російські пропагандисти миттєво відреагували на присвоєння звання "Героя України" добровольцю й члену "Правого сектора" Дмитру Коцюбайлу.

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Автор: Марта Гичко