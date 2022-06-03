Серед зниклих безвісти, убитих або полонених - майже 40 осіб.

У Харківській області в селі Мала Рогань зникла ціла рота окупантів-розвідників "ЛНР". Про це свідчать повідомлення їхніх рідних у соцмережах.

На зникнення цілої роти окупантів звернув увагу український офіцер Анатолій "Штефан" Штірліц у своєму телеграм-каналі.

Загарбники зникли після того, як ЗСУ звільнили села Вільхівка і Мала Рогань під Харковом. Йдеться про розвідувальну роту загарбників з Луганської військової частини №29760. Серед зниклих безвісти, убитих або полонених - майже 40 осіб.

Зазначимо, що село Мала Рогань українські військові звільнили від окупантів ще 25 березня 2022 року під час боїв. Цілком ймовірно, що зниклі "ЛНРівці" могли бути ліквідовані або взяті в полон.

Раніше повідомлялося, що в окупованій частині Луганської області проходить мобілізація чоловіків до лав бойовиків для війни проти регулярної української армії. Через небажання місцевого населення самостійно з'являтися до військкоматів повістки вручають у громадських місцях.

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