Система датчиків допоможе захистити не лише критичну інфраструктуру, а й інші об'єкти.

На Київщині для захисту об'єктів критичної інфраструктури вирішили встановити датчики, які зможуть збирати акустичну інформацію та своєчасно передавати її підрозділам ППО.

"Це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру, не лише підстанції, які постійно обстрілює ворог, а й інші об'єкти, куди будуть націлені удари", – повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Він пояснив, що йдеться про датчики додаткового збору інформації, що дозволять ППО отримувати дані не лише з радарів та з лінії 102, а й з тих місць, де немає людей.

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Атаки на українську інфраструктуру

19 грудня росіяни масовано атакували Київ іранськими дронами-камікадзе Shahed. Ворог запустив 23 безпілотники, нашим воїнам вдалося ліквідувати 18 з них. Супротивникові вдалося поцілити в об'єкти енергетичної інфраструктури, і в енергосистемі виник серйозний дефіцит потужності.

28 грудня генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що ситуація зі світлом в Києві стабілізується - найближчим часом столиця зможе повернутися до відключень електроенергії за графіками.

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