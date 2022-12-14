У КМВА повідомили, що над Києвом та областю збили вже 13 безпілотників.

14 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131".

Як сповістили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, ударні БпЛА летіли з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

"Радіолокаційними засобами виявлено понад десять баражуючих боєприпасів. Наразі зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних Сил Збройних Сил України уже знищено десять "Шахедів" противника!", – повідомили у ПС.

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Водночас там наголосили, що станом на 8:10 бойова робота ще триває.

Близько 9:00 у КМВА повідомили, що над Києвом та областю збили вже 13 безпілотників.

Атака РФ по Київщині 14 грудня

Близько 6:00 в середу, 14 грудня, повітряну тривогу оголосили у трьох областях України – Київській, Житомирській та Вінницький.

Після цього окупанти запустили щонайменше 13 дронів-камікадзе по території Київської області.

Відомо про "прильоти" у Вишневому, де було пошкоджено житловий будинок і автівкку.

Також було завдано удару по Шевченківському району столиці. Там уламками дрона пошкоджено адміністративні будівлі.

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