Під Москвою дрони 'рознесли' арсенал з 'Буками' та С-300: що відомо (відео)

У Московській області атакували 75-й арсенал у Серпухові, де російські військові ремонтують і зберігають зенітні ракетні комплекси "Бук" та С-300В.

У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України далекобійними засобами уразили 75-й арсенал у місті Серпухов Московської області. На підприємстві російська армія ремонтує та зберігає зенітні ракетні комплекси, зокрема "Бук" і С-300В.

Про атаку повідомив моніторинговий канал Exilenova+. За його даними, по території військового об’єкта могли вдарити ракетами або реактивними безпілотниками. Під час атаки в Серпухові оголошували ракетну небезпеку та лунали сирени тривоги.

Крім того, у мережі почали зʼявлятись відео наслідків і моменту атаки на обʼєкт. Очевидці повідомляли про потужну детонацію.

Відео дня

Що відомо про 75-й арсенал

75-й арсенал належить до російського військово-промислового комплексу. Підприємство спеціалізується на відновленні, поточному ремонті та зберіганні систем протиповітряної оборони.

За публічною інформацією державної корпорації "Ростех", на потужностях підприємства ремонтували зенітні ракетні комплекси "Бук-М1", "Бук-М2", а також системи С-300В.

OSINT-дослідники раніше зазначали, що 75-й арсенал є єдиною виявленою ними базою зберігання російських зенітних ракетних комплексів.

Наразі ступінь руйнувань на об’єкті та остаточні результати влучань не встановлені.

Втім, напередодні мер Москви Сергій Собянін заявив, що з вечора 21 жовтня до ночі 22 жовтня в напрямку російської столиці нібито летіли сотні безпілотників. За його словами, у напрямку Москви прямували 630 дронів, однак сили протиповітряної оборони нібито знищили більшу частину цілей на дальніх підступах до міста.

Генеральний штаб ЗСУ наразі не коментував ураження цього обʼєкту.

РФ готується до атак - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія розгорнула 33 позиції ППО навколо особливої економічної зони "Алабуга" в Татарстані, де виробляються безпілотники типів "Герань" і "Шахед".

Новий супутниковий знімок свідчить про те, що з весни 2026 року навколо основного російського майданчика з виробництва ударних дронів побудували як кілька бетонних веж для систем ППО, так і нові подіуми для "Панцирів" або "Торів".

Вас також можуть зацікавити новини: