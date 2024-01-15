Російські окупанти атакували позиції ЗСУ на 7 напрямках лінії фронті.

Протягом минулої доби, 14 січня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 94 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку ворог посилив атаки. Було відбито 14 штурмів біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Верхньокам’янського Донецької області. Ще 5 безуспішних атак загарбники здійснили поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 14 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - додали у відомстві.

За даними Генштабу, на Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 16 атак неподалік Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник 10 разів атакував біля Червоного, західніше Вербового та Роботиного, але успіху не мав.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - розповіли військові.

Війна в Україні - останні новини

Повномасштабна війна в Україні проти росіян завершиться перемогою українців, якщо західні держави вирішать надати Києву все, що необхідно для здобуття перемоги. Про це заявив колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, екс-командувач Європейським командуванням збройних сил США генерал Філіп Брідлав.

Для евакуації пошкодженої російської техніки під Кринками окупанти виділили 17-й танковий полк. Те, що цілий танковий полк присвячений завданням евакуації говорить про інтенсивність російських втрат.

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