Те, що цілий танковий полк присвячений завданням евакуації говорить про інтенсивність російських втрат.

Для евакуації пошкодженої російської техніки під Кринками окупанти виділили 17-й танковий полк. Те, що цілий танковий полк присвячений завданням евакуації говорить про інтенсивність російських втрат.

Видання Forbes пише, що у середині 2023 року Кремль сформував нову польову армію навколо 70-ї механізованої дивізії, об'єднавши три механізовані полки - 24-й, 26-й та 28-й - з артилерійською бригадою та 17-м танковим полком.

Пару місяців пізніше, у вересні, новосформована 18-та загальновійськова армія передислокувалася на лівий берег Дніпра в Херсонській області, де зіткнулася з 35-ю бригадою морської піхоти України, яка переправилася через Дніпро та закріпилася на плацдармі в Кринках на українському березі.

Відео дня

Зараз 17-й танковий полк відповідає за евакуацію десятків одиниць техніки, втраченої росіянами під час невдалих спроб вибити українських морських піхотинців з Кринків.

"17-й танковий полк 70-ї мотострілецької дивізії вже два тижні намагається евакуювати пошкоджену та нерухому бронетехніку з активної зони бойових дій у районі Кринок", - зазначає Український центр оборонних стратегій.

Ця евакуація залучає як звичайні ремонтні та евакуаційні підрозділи, так і 2-й танковий батальйон полку. Хоча спеціалізована броньована техніка евакуації з їхніми кранами та лебідками може бути найкращим способом буксирування несправних транспортних засобів, за потреби танк може буксирувати й захистити себе.

"Те, що цілий танковий полк із потенційно десятками танків T-90, присвячений завданням евакуації, говорить про інтенсивність російських втрат навколо Кринок", – пише видання.

За три місяці невдалих контратак через українські зони знищення дронів та артилерії, а також через міни, які дрони скидають вночі, 18-та загальновійськова армія та інші формування на Херсоншині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 33 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра.

Ситуація у Кринках - останні новини

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що російські війська, ймовірно, готуються провести масований штурм українського плацдарму на лівому березі Дніпра в районі села Кринки. Останнім часом туди стягують додаткову техніку.

У російських окупантів на лівобережжі Херсонської області поглиблюються значні проблеми з командуванням та зв'язком. Загарбники по кілька годин чекають від командування дозволів на ураження артилерією визначених цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відеопідтвердження цих цілей.

За останніми даними, бойова робота із закріплення і розширення плацдарму продовжується. Ворог намагається вибивати наші підрозділи. У Кринках фактично вже немає жодного вцілілого будинку через артобстріли.

Вас також можуть зацікавити новини: