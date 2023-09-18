Через ворожі обстріли також зруйновані приватні будинки та пошкоджений автомобіль.

Сьогодні російські окупанти вчергове обстріляли Авдіївки та околиці Торецька, що на Донеччині. Внаслідок атак є загиблі та поранений місцевий. За цими фактами правоохоронці розпочали досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, о 7:30 російські терористичні війська вдарили, ймовірно з артилерії, по смт Північне м. Торецьк. Внаслідок розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Водночас, інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини.

Крім того, об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по Авдіївці. Ворожий боєприпас влучив у приватний сектор. Через це на подвір’ї власного домоволодіння загинула жінка.

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За даними прокуратури, через ворожі обстріли у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.

Російськи атаки цивільнового населення

Сьогодні російські загарбники також здійснили низку обстрілів Херсонщини. Зокрема, ворог з безпілотника скинув вибухівку на автостанцію у Бериславі, поранення отримали троє чоловіків та жінка. Їх усіх госпіталізували.

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