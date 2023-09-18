Також стало відомо про загиблих та поранених у Миколаївці.

Сьогодні російські військові завдали удару по автостанції на Херсонщині, поранені місцеві жителі.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські війська зранку атакували місто Берислав з безпілотника.

"Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції", - наголосив посадовець.

Відео дня

За його даними, поранення отримали троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз знаходяться у лікарні. Медики надають їм допомогу.

Крім того, за словами Прокудіна, надійшло повідомлення про вчорашній вечірній обстріл населеного пункту Миколаївка.

"Близько девʼятої вечора окупаційні війська атакували будинки місцевих жителів. Загинув 40-річний чоловік, ще один – поранений", - розповів він.

РФ атакувала Україну "Шахедами" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі ворог завдав ударів по правобережжю Херсонщини. Зокрема, у результаті "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік, ще один - отримав поранення. У населеному пункті Кізомис окупанти влучили у приватний будинок – загинула літня жінка, а 60-річного чоловіка доставили до лікарні. Крім того, у Ольгіївці постраждала 63-річна жінка.

Вас також можуть зацікавити новини: