Водночас російські військові запускають по шляхах цивільного судноплавства спеціальні донні міни.

У ВМС ЗСУ розповіли, що морська акваторія, де знаходяться так звані "вишки Бойка", та у районі острова Зміїний перебуває під вогневим контролем українських захисників.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" повідомив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами "вишки Бойко" та Зміїний перебувають в акваторії, яка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ. Тому вже досить довго російські кораблі не заходять у певну частину Чорного моря, зокрема північно-західну.

"Вони розуміють, що там їм робити нема чого, бо одразу можуть відправитися услід за своїм флагманом (крейсер "Москва", який був уражений ЗСУ у 2022 році – УНІАН). Й відповідно, вони (загарбники – УНІАН) все це звели лише до тактики завдання повітряних ударів. Це й дрони, й авіація, й ракети", - розповів Плетенчук.

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Він додав, що російські військові також намагаються перешкоджати цивільному судноплавству. При цьому противник використовує, зокрема, спеціальні модифікації донних мін, які можна скидати з літаків дистанційно.

Окрім того, Плетенчук зазначив, що українські військові мають деякі думки щодо до розширення морського "коридору" для цивільного судноплавства. Речник пояснив, що це дуже важливо, бо потрібно збільшувати об'єм перевезень.

"Морський шлях для України є основним каналом експорту та імпорту і складав він до повномасштабного вторгнення 90% нашого експорту - це те що дозволяє нашій країні покращити економічний стан. Інші шляхи логістичні - наземні - дорожчі та складніші, ніж морські", - додав військовий.

Звільнення "вишок Бойка" - деталі

Нагадаємо, "вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи, які належать Україні, та перебувають зараз біля берегів Криму в Чорному морі - були захоплені РФ після анексії Криму у 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення загарбники їх використовували у військових цілях, зокрема, для розміщення засобів РЛС. Торік Україна завдала ударів по кількох контрольованих росіянами платформах, а 11 вересня 2023 р. Головне управління розвідки України повідомило, що ЗСУ повернули під свій контроль всі чотири бурові платформи - "Петро Годованець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Водночас у Чорному морі в районі на підходах до платформ залишається небезпека з повітря, російська авіація може у будь-яку мить наносити там вогневі ураження.

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