Для ворожого флоту ця ділянка Чорного моря наразі недоступна.

Речник Військово-Морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів, яка зараз ситуація поруч з "вишками Бойка", які українські розвідники взяли під контроль.

За його словами, у Чорному морі в районі на підходах до бурових платформ залишається небезпека з повітря, російська авіація може у будь-яку мить наносити вогневі ураження.

В той же час речник зазначив, що для морського компонента ЧФ РФ ця ділянка акваторії наразі недоступна. Це вдалося досягти, завдяки роботі берегових артилерійських підрозділів вітчизняних ВМС, ракетникам тощо.

Відео дня

"Ми кажемо про системи "Нептун", або "Гарпун", які не дозволяють наближатися ворожому флоту до цих споруд в морі...", - сказав Плетенчук.

За його словами, наразі не обговорюється можливість використання Україною бурових установок, але й для ворога це наразі стало неможливим.

Вишки Бойка - що відомо

"Вишки Бойка" - бурові газо- та нафтовидобувні платформи, які належать Україні, та перебувають зараз біля берегів Криму в Чорному морі. Вони були захоплені Росією після анексії Криму в 2014 році. Після початку повномасштабного вторгнення окупанти їх використовували у військових цілях, зокрема, для розміщення засобів РЛС.

У минулому році Україна завдала ударів по кількох контрольованих росіянами платформах. 11 вересня Головне управління розвідки України повідомило, що під контроль ЗСУ повернуті всі чотири бурові платформи - "Петро Годованець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Як розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, повернення Україною контролю над буровими платформами у морській акваторії між островом Зміїний та західним узбережжям Криму розширює операційний простір ЗСУ та наближає час звільнення півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: