Агенти ФСБ пропонують гроші через месенджери за "завдання" з фотографування цілей і встановлення бомб.

Федеральна служба безпеки Росії все частіше використовує популярні месенджери, особливо Telegram, щоб вербувати українських підлітків, пропонуючи їм швидкий заробіток в обмін на співпрацю, пише Financial Tiimes.

Так, українські чиновники повідомили виданню, що спостерігають систематичне вербування підлітків і молодих людей, зокрема сиріт і переміщених осіб, які постраждали від бойових дій, відчувають фінансові труднощі або просто хочуть заробити достатньо грошей на новий iPhone. При цьому чиновники охарактеризували дії Москви як "перетворення українських підлітків на зброю війни проти їхнього власного народу".

"Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко повідомив FT, що з весни минулого року агентство заарештувало понад 700 осіб, причетних до шпигунства, підпалів і вибухів, організованих дистанційно російськими розвідниками. З них близько 175 осіб, або приблизно 25%, були молодше 18 років", - пише видання.

Відео дня

Він зазначив, що більшість шпигунів виконували свої місії свідомо, але деякі робили це мимоволі, будучи обдуреними.

"Неповнолітні люди не можуть передбачити наслідки своїх дій", що робить їх особливо вразливими для вербування з боку Росії", - сказав Дехтяренко.

Він зазначив, що кампанія Росії "почалася навесні минулого року із завдань із підпалу автомобілів [і] електричних підстанцій уздовж залізниці". Потім вони "вдосконалили свою стратегію і почали підпалювати військкомати". На початку цього року, за його словами, "вони перейшли до використання українців як терористів-смертників".

Проблема досягла таких масштабів, що українська влада запустила загальнонаціональну інформаційну кампанію, щоб підвищити обізнаність підлітків про цю проблему і навчити їх, як "не потрапити в пастку ФСБ".

Схема дії

Як зазначає FT, канали вербування діють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber із привабливими пропозиціями швидкого і легкого заробітку.

"Після встановлення контакту російські куратори надають координати та інструкції, починаючи від фотографування військових об'єктів або систем протиповітряної оборони і закінчуючи встановленням вибухових пристроїв або підпалами об'єктів енергетичної інфраструктури та вербувальних пунктів. Обіцяна оплата становить від 100 до 1000 доларів".

Іноді російські шпигуни вербують українців під виглядом "квестів" - ігор, схожих на пошук скарбів, які популярні серед підлітків.

"Згідно з правилами квесту, діти отримували геолокацію від ФСБ", - розповіли в СБУ про один із таких випадків. - "Їхнє завдання полягало в тому, щоб дістатися до певного місця, зробити фотографії та відеозаписи позначених об'єктів і надати короткий опис місцевості". За даними СБУ, вони вважали, що беруть участь у грі, переможці якої отримують грошову винагороду.

Також у червні СБУ попередила про нову тактику вербування: російські агенти, які видають себе за українських посадовців, обманюють або тиснуть на дітей, щоб ті здійснювали акти саботажу або кібератаки від імені своєї країни.

Інші випадки вербування

Нещодавно окупанти намагалися завербувати 15-річну школярку для проведення теракту в центрі Івано-Франківська.

У СБУ розповіли, що в месенджер дівчині написав співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), "підсилити" його гайками і заховати в термос, а потім доставити СВП у міський парк у годину пік. У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою "агенткою".

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