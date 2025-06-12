Ворог сподівався не лише вбити якомога більше цивільних, а й ліквідувати дівчину як "зайвого свідка".

Окупанти намагалися завербувати 15-річну школярку для проведення теракту в центрі Івано-Франківська.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Служби безпеки України (СБУ), за результатами дій на випередження було заблоковано спробу Федеральної служби безпеки Росії підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста.

"Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту", - зауважили у Службі.

Відео дня

У СБУ розповіли, що у месенджер дівчині написав співробітник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. За інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), "підсилити" його гайками та заховати у термос.

"Щоб не викликати підозр у рідних, куратор з ФСБ доручив дівчині збирати вибуховий пристрій в орендованій квартирі. Згодом росіянин повідомив неповнолітній, що вона має доставити СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей"" - йдеться у повідомленні.

У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою "агенткою". Таким чином ворог сподівався не лише вбити якомога більше цивільних, а й ліквідувати "виконавицю" як "зайвого свідка".

"Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати тим, що "здасть" її до СБУ. Утім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки - від вербування школярки до спроби її підриву рашистами", - зазначили у СБУ.

Так, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу ("воєнні злочини"), встановлюються особи росіян, які можуть бути причетні до організації теракту.

Як росіяни вербують українців для терактів

Раніше СБУ попередила про нову тактику спецслужб Росії при спробах вербування українців. Так, ворог намагається вербувати не лише підлітків, а й людей похилого віку.

Зокрема, останнім часом зросла кількість випадків, коли ворог представляється "співробітником СБУ" і ставить злочинні завдання, які треба виконати нібито "в інтересах Української Держави".

Вас також можуть зацікавити новини: