Наразі підраховуються втрати ворога.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли два гучні вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.

"Щойно: 2 гучні вибухи в південній частині Мелітополя. В той бік вже мчать "швидкі". Тож підраховуємо втрати ворога", – зазначив мер.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Федоров заявив, що російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів були зафіксовані на пункті пропуску в Чонгарі.

Також 13 вересня стало відомо, що в окупованому Мелітополі пролунали три гучні вибухи в районі аеродрому, де окупанти безуспішно облаштували одну з військових баз.

13 серпня повідомлялося, що партизанам вдалося знищити залізничний міст в районі міста.

16 числа Іван Федоров поділився, що у Мелітополі в районі підстанції було зафіксовано два вибухи. За попередніми даними, було пошкоджено транзитний кабель. Тоді зупинилось мовлення ефірного телебачення, яке також знаходиться під контролем окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: