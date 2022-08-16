За попередніми відомостями, у Мелітополі пошкоджено транзитний кабель, зазначив очільник міста.

У тимчасово окупованому Мелітополі зафіксовано два вибухи.

Про це у своєму Telegram повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією, пошкоджено транзитний кабель. Як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям - у них нічого не виходить. Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву - знешкоджують все рашистське", - повідомив він.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивникам вдалося захопити Мелітополь, однак проти них виступили партизани. У місті не раз лунали вибухи.

13 серпня стало відомо, що партизани знищили залізничний міст в районі міста. Через підрив мосту супротивники почали проводити нові фільтраційні заходи.

Вас також можуть зацікавити новини: