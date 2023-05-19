Будь-яка підривна діяльність в Криму ще більше посилить стурбованість Кремля про його здатність захистити іншу ключову інфраструктуру на півострові.

Підрив залізничних колій в окупованому Криму зриває постачання озброєння, і зокрема, крилатих ракет "Калібірів" до Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 18 травня біля Сімферополя зійшов з рейок поїзд, заблокувавши єдину колію в напрямку порту міста Севастополь, який слугує базою Чорноморського флоту РФ. Окупаційне керівництво залізної дороги повідомило, що це відбулось внаслідок "втручання сторонніх осіб".

"Росія швидко перейде до ремонту колії, але інцидент зірве транспортні поставки і також потенційно поставки такого озброєння як крилаті ракети "Калібр" для Чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

"Будь-яка підривна діяльність у цій чутливій зоні ще більше посилить стурбованість Кремля про його здатність захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну і логістичну роль у сприянні війни Росії в Україні", - сказано у повідомленні.

"Бавовона" у Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 травня поблизу Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму з колій зійшли кілька вагонів поїзда. Російський Telegram-канал База стверджує, що це сталося "в результаті диверсії" – близько 8:20 ранку на залізниці в Сімферопольському районі пролунав вибух.

Пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби повідомляє, що п'ять вагонів із зерном зійшли з рейок на перегоні поблизу Сімферополя, а причини цього з'ясовуються.

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