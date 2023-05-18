Постраждалих, за словами окупантів, немає.

Поблизу Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму з колій зійшли кілька вагонів поїзда. Російський Telegram-канал База стверджує, що це сталося "в результаті диверсії" – близько 8:20 ранку на залізниці в Сімферопольському районі пролунав вибух.

Пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на екстрені служби повідомляє, що п'ять вагонів із зерном зійшли з рейок на перегоні поблизу Сімферополя, а причини цього з'ясовуються.

Так звана влада Криму інформує, що тимчасово призупинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь, не повідомляючи про причини події. Постраждалих, за словами окупантів, немає.

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Оновлено (09:35): За оновленою інформацією, зі шляхів зійшли 8 вагонів, 5 із них перекинулися. Пошкоджено близько 50 метрів залізничного полотна, нібито є сліди вибуху саморобного вибухового пристрою та велика вирва від нього, пише Baza.

"Кримська залізниця" стверджує, що вагони вантажного поїзда зійшли з рейок "через втручання сторонніх осіб".

Інциденти на залізницях в РФ і Криму - що потрібно знати

Протягом останніх тижнів у Росії та тимчасово окупованому Криму дедалі частіше відбуваються інциденти на залізничних коліях, які російська влада називає "диверсіями". За інформацією ЗМІ, з 1 січня по 12 травня зафіксовані 57 спроб диверсій на залізничних коліях, об'єктах Міноборони та енергетичних об'єктах. Чверть з них відбулися в травні.

На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, це свідчить про втрату силового контролю за регіонами та появу партизанських груп.

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