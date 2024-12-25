Найбільш активні ділянки спостерігаються в районі селища Велика Новосілка. Про це повідомив проєкт DeepState.
"В Новий Комар окупанти намагаються заходити піхотою.., щоб закріпитися в ньому. Сили Оборони в свою чергу докладають максимальних зусиль не дати цього зробити противнику і здійснюють ураження по піхоті, яка ховається в будинках. Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію", - розповіли про ситуацію аналітики проєкту.
Там зазначили, що після зайняття населених пунктів Сторожове та Благодатне, окупанти підтягують ресурси в даний район для накопичення і подальшого просування. "Наступна точка, якій вони приділяють увагу - Нескучне. Також окупанти пробують рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку. Тривають спроби зупинити ворога", - повідомив проєкт.
А на східній частині від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою.
Війна в Україні: новини
Сьогодні окупанти захопили населені пункти Новооленівка і Сторожеве на Донеччині, повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Крім того, зазначається, що росіяни просунулися біля сіл Піщане і Нововасилівка.
24 грудня в DeepState повідомили, що російські війська окупували населені пункти Макарівка, Сухі Яли та Зеленівка в Донецькій області. При цьому зазначалося, що росіяни просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, а також у Сторожевому і Кураховому.