А в Новий Комар окупанти намагаються заходити піхотою, щоб закріпитися в цьому населеному пункті.

Найбільш активні ділянки спостерігаються в районі селища Велика Новосілка. Про це повідомив проєкт DeepState.

"В Новий Комар окупанти намагаються заходити піхотою.., щоб закріпитися в ньому. Сили Оборони в свою чергу докладають максимальних зусиль не дати цього зробити противнику і здійснюють ураження по піхоті, яка ховається в будинках. Часто роблять це досить успішно, але ресурс ворога нескінченний, що ускладнює ситуацію", - розповіли про ситуацію аналітики проєкту.

Там зазначили, що після зайняття населених пунктів Сторожове та Благодатне, окупанти підтягують ресурси в даний район для накопичення і подальшого просування. "Наступна точка, якій вони приділяють увагу - Нескучне. Також окупанти пробують рухатися в бік траси з Гуляйполя на Велику Новосілку. Тривають спроби зупинити ворога", - повідомив проєкт.

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А на східній частині від Великої Новосілки росіяни копають фортифікаційні споруди і насичують їх піхотою.

Війна в Україні: новини

Сьогодні окупанти захопили населені пункти Новооленівка і Сторожеве на Донеччині, повідомив моніторинговий проєкт DeepState. Крім того, зазначається, що росіяни просунулися біля сіл Піщане і Нововасилівка.

24 грудня в DeepState повідомили, що російські війська окупували населені пункти Макарівка, Сухі Яли та Зеленівка в Донецькій області. При цьому зазначалося, що росіяни просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, а також у Сторожевому і Кураховому.

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