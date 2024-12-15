На Покровському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат.

Завершився 1025-й день повномасштабної війни РФ проти України. Від початку доби, 14 грудня, станом на 22:00 на фронті відбулося 276 бойових зіткнень.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні щодо ситуації на передовій. Найбільшу кількість атак з боку окупантів було зафіксовано на Сіверському, Покровському, Курахівському, Времівському напрямках та в Курській області РФ.

Так, на Сіверському напрямку захисники відбивали 55 штурмів окупаційних військ у бік Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового. Станом на 22:00 ще тривали 39 боєзіткнень.

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На Покровському напрямку противник атакував у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка.

"Наші захисники зупинили 41 штурмову дію противника, ще сім боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів двома керованими бомбами по районах населених пунктів Стара Миколаївка та Нова Полтавка. В районі населеного пункту Гродівка ворог застосовував штурмову авіацію", – пишуть у Генштабі.

За добу на тому напрямку росіяни зазнали значних втрат – знешкоджено понад 400 ворожих військових, з них 160 – безповоротно. Також було знищено одну бойову броньовану машину, 7 одиниць автомобільної техніки та три мотоцикли. До того ж пошкоджено один танк, одну бойову броньовану машину та один автомобіль росіян.

Тим часом на Курахівському напрямку ворожі війська намагаються прорвати українську оборону поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка. На момент публікації зведення 34 боєзіткнення було завершено, вісім – ще тривали. На тому напрямку безповоротні втрати ворога склали 33 окупанти.

На Времівському напрямку російські окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.

На Харківському напрямку противник один раз марно штурмував позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Три ворожі атаки було зупинено на Купʼянському напрямку, де росіяни проводили наступальні дії в районі Лозової.

Крім того, 15 разів російські окупанти атакували позиції українських захисників на Лиманському напрямку. На Краматорському напрямку ворог атакував наших захисників поблизу Часового Яру. Сили оборони успішно відбили атаку загарбників.

"Десять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку біля населеного пункту Торецьк. Наразі тривають три ворожі атаки. До того ж ворог завдав авіаударів шістьма КАБ по районах населених пунктів Кримське та Петрівка. [...] На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, всього два невдалих штурми позиції українських воїнів здійснив агресор протягом дня. Крім того, противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Миколаївки", – мовиться у зведенні.

Бої тривають і на території Курської області РФ. На тому напрямку від початку доби відбулось 55 боєзіткнень, 25 станом на 22:00 ще тривали.

Війна в Україні: ситуація на передовій

За даними проєкту DeepState, російські окупаційні війська просунулися в районі Дворічної та Лозової в Харківській області. Зазначалося, що плацдарм на західному березі річки Оскіл в районі Масютівки "поступово перетворюється на плацдарм у Дворічній".

Тим часом Сили оборони відкинули війська РФ біля Піщаного на Покровському напрямку – на цій ділянці фронту між ЗСУ та росіянами відбувся зустрічний бій.

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