Загарбники мінують навіть дитячі іграшки, сказав начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Піротехніки розповіли, які "сюрпризи" залишають по себе російські загарбники, коли під тиском українських захисників вимушені відступати.

Начальник групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС в Одеській області Роман Драч нещодавно повернувся з деокупованої території - Краматорського району Донецької області, де разом з колегами займався розмінуванням територій. На брифінгу він сказав, що цинізм і безжалісність російських військових шокує.

За словами Драча, залишаючи позиції, загарбники мінують абсолютно все, що можна. Зокрема, критичну інфраструктуру – водопроводи, лінії електропередач, газогони, автомобільні шляхи, узбіччя.

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"Дуже велика площа замінованих ділянок. Загарбники мінують все, всі предмети, які є в житлових будинках, поруч з ними, узбіччя дороги, дитячі іграшки, побутову техніку, меблі, двері, віконні пройми… Все, щоб завдати якнайбільше школи населенню та українським військовим", - розповів Драч.

Він навів приклад, як піротехніки виявили гранату, закручену в звичайну люстру. Для цього окупанти зробили спеціальний перехідник тощо. Задумано було так, щоб, коли власник оселі увімкнув світло, стався вибух.

Драч додав, що на розмінування стандартного житла може тривати до двох днів, через щільність різноманітних пристроїв.

"Бачили встановлення штатних мін нестандартними способами - протипіхотні та протитанкові міни з різними сюрпризами. В дверях ховають зазвичай саморобні пристрої та гранати, міни встановлюються на грунт. Пастка для сапера може бути при її вилученні. Тому наразі дуже часто всі виявлені протипіхотні міни, підозрілі предмети знищуються на місці без переміщення", - поділився фахівець.

За його даними, на деокупованій Херсонщині будівлю поліції навіть не змогли розмінувати – її довелось ліквідувати вибухом.

Щоб завдати шкоди українцям, ворог використовує при мінуванні різні міни, артснаряди, реактивні системи залпового вогню, саморобні пристрої, гранати тощо.

Що таке міна-пастка: довідка

Міна-пастка (міна-сюрприз) - різновид спеціальної інженерної або морської міни, що маскується під безпечний предмет, здатний привернути увагу. Таких "сюрприз" можуть розмістити у найбільш відвідуваних місцях.

Штатна міна може використовуватися в ролі міни-пастки, що підкладається під різні предмети військового призначення (зброя, боєприпаси, майно), коштовності, цінні предмети побуту.

Широкого застосування набуло використання таких пасток терористичними організаціями при проведенні терактів.

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