Президент пообіцяв жорстку відповідь для Північної Кореї.

Північна Корея фактично включилася у російську війну проти України. Деякі інші країни теж інвестують у затягування війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, сьогодні відбулося засідання Ставки, на якому були важливі доповіді, зокрема від Служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь та зиму.

"Все доволі детально. Фактично включення у війну Північної Кореї. Також – відносини Росії з деякими іншими країнами, які, на жаль, інвестують у затягування війни. Також – зовнішньополітичний напрямок: наші відносини з партнерами та вірогідні кроки, які можуть допомогти нам оборонятись і попри все досягати результату", – сказав Зеленський.

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Він також подякував усім залученим спеціалістам "за повну картину". Водночас він додав, що дав доручення Силам оборони України, Силам безпеки, уряду та дипломатам.

"Хоч би хто допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде й відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали. І це можливо. Саме так і буде", – додав Зеленський.

Співпраця РФ та КНДР: що відомо

Сьогодні стало відомо що президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми проект закону про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю. Договір було підписано у червні під час візиту російського диктатора до Пхеньяну.

Нагадаємо, напередодні з'явилася інформація про можливу відправку північнокорейських військових для участі у війні проти України. На думку військового експерта Валерія Рябих, якщо КНДР дійсно відправить свої війська в Україну, то це стане "серйозною загрозою" для Києва.

На думку ветерана АТО Євгена Дикого, відправка північнокорейських військових в Україну означає переростання цієї війни в світову. Він також додав, що відправка піхоти КНДР в Україну означатиме пряму участь цієї країни у війні.

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