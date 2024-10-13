Там зауважили, що окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з росіянами.

Окремі спеціалісти Північної Кореї вже давно співпрацюють з росіянами в інженерній галузі та ППО.

Таку думку висловив заступник командира Третьої окремої штурмової бригаді (3 ОШБр) Максим Жорін, коментуючи можливу присутність військових КНДР в армії РФ. "Окремі спеціалісти Північної Кореї давно вже проводять спільну роботу з рф - маю на увазі в першу чергу ППО, інженерів", - заявив він.

Що стосується піхоти, то, на думку Жоріна, це буде не найбільш мотивована та якісна піхота, але це у будь-якому випадку люди, які потрібні на фронті. "Вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу", - висловив упевненість військовий.

Відео дня

"Залучення північнокорейських військових - цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзникам рф нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше санкціями Північну Корею вже точно не налякати", - констатував Жорін.

Новини про солдатів КНДР в армії РФ

Раніше аналітик Євген Дикий розповів, чим може обернутися відправка військ КНДР в Україну. За його словами, це загрожує початком більш глобального конфлікту, ніж війни між двома державами.

А сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що союзництво між РФ та Північною Кореєю продовжує нарощуватися не тільки в плані передачі зброї, а й про "впровадження" людей у військові сили окупанта. Глава держави наголосив, що "в таких умовах" відносини України із західними партнерами теж потребують розвитку.

Вас також можуть зацікавити новини: