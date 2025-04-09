Північнокорейці блискавично навчилися уроків сучасної війни.

Вирішальні битви в Курській області показують, що північнокорейські війська блискавично адаптували свою колись застарілу тактику для війни в Україні, і це зробило їх серйозним противником для українців, пише The Wall Street Journal.

Так, на самому початку їхні вилазки на поле бою проходили великими групами без підтримки артилерії, безпілотників або бронетехніки, що робило їх легкою здобиччю для українських захисників.

Однак уже до лютого їхня велика чисельність, фізична витривалість і готовність просуватися під вогнем поєднувалися з покращеною тактичною обізнаністю, такою як рух невеликими групами, а також підтримкою всього арсеналу російської зброї, від плануючих бомб до артилерії та вибухових безпілотників, пише WSJ. Солдати КНДР також стали більш інтегрованими з російськими військами.

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"Вони платять кров'ю. Але цей досвід не пропадає даром", - сказав командир 225-го полку капітан Олег Ширяєв.

"Сцени Другої світової війни"

У грудні близько 12 000 солдатів КНДР були відправлені в Курську область, де російські війська намагалися витіснити ЗСУ:

"Солдати вирізнялися ідеологічним запалом і фізичною витривалістю, що набагато перевершували їхню тактичну обізнаність. Відеоролики, зняті з українських безпілотників, показали, як вони йдуть у зимовий холод по безплідних полях великими групами без підтримки артилерії або бронетехніки".

При цьому північнокорейці просувалися вперед, навіть коли їхні співвітчизники були поранені або вбиті поруч із ними. Після атаки вони трохи відступали, перегруповувалися і знову наступали.

"Це було схоже на сцени з Другої світової війни, вони просто бігли", - сказав один із бійців ЗСУ. "Вони кинулися вперед і кричали по-корейськи".

Але північнокорейці швидко адаптувалися, за словами військових аналітиків, солдатів, які билися з ними, і документів, вилучених у військ українцями:

"Одна з найшвидших адаптацій була спрямована проти безпілотників. Коли їх уперше розгорнули, північнокорейці просто дивилися на безпілотники, не розуміючи, що вони становлять загрозу. Але дуже швидко вони навчилися тактиці, щоб уникати їх або знищувати", - пише WSJ.

Так, щоб уникнути втрат від атак українських безпілотників, північнокорейці навчилися обходити противника з флангу, коли одна сторона бере участь в атаках, а інша завдає удару з тилу, та розбиватися на більш дрібні групи.

"Вони зіткнулися із сучасною війною і вчаться на ній", - сказав Кіт, солдат спецпризначення, який воював проти північнокорейців.

Знову в бою

Зазнавши величезних втрат на початку, північнокорейські війська відступили з поля битви на початку січня, але повернулися приблизно за місяць. З того часу північнокорейські солдати стали одними з найцінніших на полі бою, оскільки краща інтеграція з російськими військами і чудова тактика поєднуються з їхньою витривалістю, кажуть українські солдати і аналітики.

"При цьому у війні, де безпілотники зробили виживання піхоти ще більш небезпечним, готовність північнокорейців просуватися під вогнем є найважливішим активом"

Ширяєв вказав на ключову перевагу, яку солдати КНДР мають над українцями: явне нехтування цінністю людського життя, що перевершує навіть те, що є у росіян.

"Чому корейці штурмують? Вони краще підготовлені психологічно і краще підготовлені фізично", - сказав він. "У Курській області вони виконали свою місію".

Солдати КНДР у бою проти ЗСУ

Раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР відправила нову партію солдатів до Росії. За інформацією розвідки, їхня кількість становить щонайменше 3000 осіб.

При цьому, за даними британської розвідки, станом на березень цього року північнокорейські війська зазнали понад 5000 втрат у наступальних бойових операціях проти українських військ у російській Курській області. З них приблизно третина - це війська, загиблі в бою.

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