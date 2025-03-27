КНДР також продовжує постачати в Росію ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання.

Північна Корея в січні та лютому відправила до Росії нову партію солдатів. За даними південнокорейської розвідки, їхня кількість становить щонайменше 3000 осіб, пише Yonhap.

"Із приблизно 11 000 північнокорейських солдатів, відправлених до Росії, 4 000 дістали поранення, і, вочевидь, приблизно 3 000 або більше було додатково відправлено в січні та лютому", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними розвідки Південної Кореї, КНДР продовжує постачати в Росію ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання, включно зі "значною кількістю балістичних ракет малої дальності та близько 220 одиниць 170-міліметрових самохідних гаубиць і 240-міліметрових ракетних установок".

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Крім того, підкреслюється, що КНДР прагне налагодити відносини з Китаєм, хоча головним пріоритетом Пхеньяну залишається подальше зміцнення відносин із Москвою.

"У центрі уваги дипломатії Північної Кореї перебуває Росія, при цьому режим прагне до повного спектру обмінів, щоб максимізувати свою віддачу від розгортання військ", - зазначили в Південній Кореї.

КНДР і Росія

Раніше Міністерство оборони Південної Кореї повідомляло, що Північна Корея відправила в Росію близько 200 одиниць далекобійної артилерії і, найімовірніше, відправить ще більше військ і зброї.

Також під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу лідер КНДР Кім Чен Ин запевнив, що Пхеньян зберігає непохитну підтримку розв'язаної Москвою війни проти України.

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