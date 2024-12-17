Також у цей період уражено дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл.

За три дні Сили Спеціальних операцій Збройних сил України знищили 50 військових Північної Кореї у Курській області. Про це повідомляють ССО на своєму каналі в Telegram.

"Воїни 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ організували гарячий прийом північнокорейським військам у Курській області РФ. Протягом трьох днів оператори ССО знищили 50 ворожих військових та поранили ще 47", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що також у цей період воїни ССО уразили дві одиниці броньованої техніки, два автомобілі та один ворожий квадроцикл. В ССО наголосили, що бої тривають.

У відео, яке продемонстрували в ССО, видно, як ворог пересувається по відкритій місцевості – полем і його прицільно за допомогою дронів знищують бійці ЗСУ. Також вражається техніка противника.

Втрати північнокорейців у Курській області

Як повідомляв УНІАН, видання The Washington Post зазначало, що щонайменше 30 військовослужбовців Північної Кореї, яких відправили для підтримки російських військ у війні проти України, було поранено або вбито в Курській області. Було сказано, що вони стали легкою здобиччю для ЗСУ.

Українські військові зазначили, що групи військових у Курській області не були схожі на російські за своєю організацією, бо російські війська зазвичай пересуваються малими групами і залишаються поблизу лісів, щоб уникати ударів нашої артилерії. А північнокорейські військові не боялися пересуватися відкритими полями.

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