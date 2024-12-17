'Ідеальна ціль': війська КНДР стали легкою здобиччю для України, - WP

Військові розповіли, що північнокорейці йдуть великими групами відкритим простором, відстрілюючись від безпілотників.

Щонайменше 30 військовослужбовців Північної Кореї, яких відправили для підтримки російських військ у війні проти України, було поранено або вбито в Курській області. Ці сили стали легкою здобиччю для сил Києва, пише The Washington Post.

Інформацію про перші втрати військ КНДР оприлюднила вчора українська влада. Ця інформація стала важливим поворотним моментом після тривалих спекуляцій щодо можливої участі північнокорейських військових у війні.

Пізніше Пентагон зазначив, що має "вказівки" на втрати серед північнокорейських військових, як загиблих, так і поранених.

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Троє українських військових, які беруть участь у боях у районі Курська, де Київ утримує захоплені в серпні території, заявили, що бачили на полі бою військових, які нагадували північнокорейців. Це було підтверджено даними українських безпілотників. Двоє бійців заявили, що спостерігали за пересуванням таких військових у реальному часі за допомогою дронів. Третій військовий, що відповідає за розвідку в цьому районі, переглядав записи, зроблені дронами.

Ще один український військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності, підтвердив, що останніми днями північнокорейські військові з’явилися на полі бою в районі Курська. Він також повідомив, що ще один батальйон таких військових перебуває в сусідній Бєлгородській області, але його поки не відправили на передову. Зараз українські військові очікують, чи буде цей батальйон перекинуто на підсилення позицій у Курській області, чи, можливо, на Харківщину, яка межує з Бєлгородом.

Українські військові зазначили, що групи військових у Курській області не були схожі на російські за своєю організацією. "Російські війська зазвичай пересуваються малими групами і залишаються поблизу лісів, щоб уникати ударів нашої артилерії. Але ці військові не боялися пересуватися відкритими полями", — сказав командир українського підрозділу безпілотників з позивним "Боксер".

"Північнокорейці бігають по полях, і їх так багато. Вони не розуміють, що відбувається", — зазначив він. "Я не знаю, чи це через їхню необізнаність, чи це росіяни свідомо посилають їх у такі умови. Сказати важко".

Командир додав, що атаки розпочалися в суботу, а в неділю аналогічні групи військових продовжили наступати:

"Безпілотники FPV, артилерія та інша зброя вразили їх, оскільки вони рухалися відкритим полем. Можете уявити результат. Ми були дуже здивовані: ніколи не бачили такого, коли 40-50 людей просто біжать по полю. Це ідеальна ціль для нашої артилерії та операторів Mavic. Росіяни так не діють".

Оператор ударного безпілотника Артем розповів, що його підрозділ бачив три групи по 30-40 осіб, які пересувалися в напрямку України. "Вони мали із собою рюкзаки, ймовірно, з боєприпасами, а також зброю", — сказав він. "Ми негайно відправили дрони FPV і бомбардувальники. Вони не тікали від безпілотників, а просто стріляли по них".

"Інші просто продовжують рухатися, і багато хто з них гине", — зазначив Артем. "Вони відрізняються від росіян, які навчилися тікати або ховатися від безпілотників. Північнокорейці стріляють хаотично, стоячи на місці".

Артем також описав атаку, під час якої за допомогою тепловізійної камери він виявив трьох солдатів. "Ми думали, що вразимо лише одного, але через їхню нерішучість удар зачепив усіх трьох", — сказав він. "Це був дивний досвід. Вперше я відчув, що граю в комп’ютерну гру на легкому рівні складності".

Олександр, український військовий із позивним "Фін", зазначив, що відеозаписи, які показують поведінку цих військових, є важливими, але все ще не дають прямих доказів їхньої належності до Північної Кореї.

В одному з відео, опублікованих у Telegram, видно російських і північнокорейського солдатів у бліндажі, які обговорюють атаку безпілотника. "Може, вбити його і забрати його рушницю?" — каже один із росіянин, сміючись.

Північнокорейський солдат коментує дію дронів: "Безпілотник просто продовжує летіти!"

Участь військ КНДР у війні Росії проти України

Восени стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії кілька тисяч своїх військовослужбовців для участі у війні проти України. Вони вже брали участь у боях і зазнали перших втрат.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

Згодом у розвідці розповіли, що упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плєхово, Ворожба, Мартиновка Курської області держави-агресора Росії підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат. Йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові намагаються спалити обличчя загиблих північнокорейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати їхні втрати.

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