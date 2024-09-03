Операція в Курській області стала несподіванкою для союзників.

Україна планує утримувати російські території в Курській області необмежений час. Про це в інтерв'ю NBC News повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, Україна планує утримувати цю територію, оскільки вона є невід’ємною частиною "плану перемоги". Водночас президент додав, що він озвучить цей план міжнародним партнерам, зокрема й Сполученим Штатам. На запитання, чи планує Україна розширювати наступ на території РФ, Зеленський відповів, що не може це обговорювати.

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. З усією повагою, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", – сказав Зеленський. Відео дня

Водночас видання відзначає, що Курська операція стала несподіванкою для союзників України - зокрема, і для США.

"Так, ми нікого не повідомляли. І справа не у недовірі", – сказав Зеленський, додавши, що контрнаступ Києва минулого літа провалився багато в чому через те, що його багато рекламували та анонсували, даючи росіянам час підготуватися.

Наступ у Курській області: останні новини

На думку журналістів Foreign Affairs, наступ ЗСУ в Росії має найкращий і найгірший сценарії. Найкращим є те, що українські сили зможуть стримати наступ Росії на Донбасі до своїх нехай і невеликих успіхів та утримати при цьому захоплену російську територію "зі стійким військовим зобов'язанням". Водночас видання відзначає, що можливий і негативний сценарій.

Тим часом військовий експерт, ветеран АТО Євген Дикий пояснив, чому не варто порівнювати Курську операцію з наступом РФ на Покровськ. За його словами, в Курській області Росії відбуваються важливі стратегічні речі, які можуть переламати хід розв'язаної проти України війни.

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