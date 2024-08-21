Росіяни не очікували, що війна перейде на їхню територію, тому вони в паніці.

Те, що зробив головком ЗСУ Олександр Сирський і його побратими у Курській області, увійде в історію України, в історію ЗСУ, заявив полковник військової розвідки, учасник бойових дій Петро Недзельський в ефірі Київ24.

"Прийде час і люди, які спланували цю операцію, отримають високі звання – Героїв України. Те, що зробив Сирський і його бойові побратими, увійде в історію України, Збройних сил України як дуже вдалий крок військовий, військово-політичний", - сказав він.

Недзельський пояснив, що за короткий період ЗСУ вдалось захопити значно більше територій РФ, ніж росіянам за час повномасштабної агресії проти України.

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"За короткий час ЗСУ взяли значно більше території РФ, ніж росіяни зі своєю навалою з початку військової агресії в Україні. Весь світ побачив, що українські військові дуже талановиті – талановиті полководці, прекрасні солдати. Весь світ в захваті. В чому тут колосальний військово-політичний, політичний сенс? Всі побачили, що війна перейшла на територію Росії… Росіянам прийшла відповідь", - зазначив Недзельський.

Він наголосив, що є аксіома: вбиваєш чужих жінок, дітей, то знай, що й твоя сім’я знаходиться під прицілом.

"Росіяни мусять це знати, бо вони вбили сотні тисяч українців – мирних, цивільних… Росія була розслаблена і не очікувала цього. Вони так звикли бомбити Україну, вся наша територія знаходилася під обстрілами, гинули люди й діти. І от нарешті війна на їх території, у них паніка", - сказав військовий розвідник.

Операція в Курській області

20 серпня головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за час операції на Курщині Сили оборони України просунулися на 28-35 км вглиб РФ і заволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти. Він зазначив, що наступальні дії українських захисників продовжуються, попри дії російських військових та заяви їхніх пропагандистів щодо зупинення Збройних сил.

Інститут вивчення війни повідомив, що, хоча Україна все ще досягає успіхів, вона вже не захоплює російські території так швидко, як раніше.

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