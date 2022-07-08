Цілком імовірна зміна тактики ворога із завдання масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні.

По Одещині ворог запустив з літака ракету, яка розірвалась над Чорним морем.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя", - зазначив він.

Назаров додав, що цілком імовірна зміна тактики ворога із завдання масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв.

Також зазначається, що корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати блокаду судноплавства та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські військові збили над Чорним морем три ракети Х-59, якими ворог намагався атакувати порти "Очаків" (Миколаївська обл.) і "Чорноморськ" (Одеська обл.).

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