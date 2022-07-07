Ворог з літака Су-30 сьогодні випустив дві ракети, одна з яких влучила в танкер Millennial Spirit, який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпального на борту.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Під час чергового авіаційного удару по Одещині з літака Су-30 випущено дві ракети Х-31. Одна влучила в танкер Millennial Spirit (прапор Молдови), який дрейфує в територіальному морі без екіпажу із залишками дизпального на борту. Нагадаємо, танкер був обстріляний російськими військовими кораблями в Чорному морі на початку російського вторгнення в Україну", - сказано в повідомлені.
Як зазначається, наразі ймовірне горіння залишків вантажу. На момент першого влучання в судно на ньому перебувало понад 500 тонн дизпального. Через блокаду росіянами судноплавства танкер вже 4 місяці дрейфує в морі без екіпажу, як екологічна бомба уповільненої дії.
У командуванні додали, що друга ворожа ракета самоліквідувалася над морем.
У соціальних мережах місцеві жителі повідомляли, що у передмісті Одеси чують вибухи. Також звуки вибухів було чутно і в самому місті. Люди стверджували, що бачать багато диму з боку Чорного моря.
Нагадаємо, 25 лютого неподалік порту "Південний" (Одеська обл.) на якірній стоянці 355 сталося попадання двох російських ракет у бункерувальник Millennium spirit, який мав на борту велику кількість мазуту та дизельного пального.
Внаслідок цієї атаки судно спалахнуло. Десять осіб екіпажу судна - громадяни Російської Федерації та жителі Криму евакуювалися, стрибнувши у воду. На допомогу їм вийшли два українські буксири, які врятували екіпаж. Постраждалих доправили до лікарень з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, зокрема, зі значним переохолодженням. Двоє людей були непритомними, серед них - капітан судна, який отримав 45% опіків тіла і згодом помер.
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