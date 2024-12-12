Шляхопровід залишається у ворога в пріоритеті – охорона дуже щільна.

В експлуатації незаконно побудованого Кримського (Керченського) мосту помічені зміни – російські загарбники, ризикуючи, почали транспортувати шляхопроводом певні вантажі. За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, ймовірно, окупанти почали таким чином перекидати цистерни з пальним, чого раніше не спостерігалося.

"Це – серйозне навантаження для цього об’єкту, та враховуючи пошкодження, які він отримав раніше, це доволі ризиковано. Були часи, коли цистерни стояли місяцями – не могли заїхати на міст", - розповів речник в етері телемарафону.

Він пояснив, що основним способом перекидання військових вантажів для окупантів були пороми, які, завдяки зусиллям ЗСУ наразі не працюють.

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"Вважаю, що вони вимушені ризикувати, бо тривалий час цього не робили. Так само як важку техніку залізницею (яка на мосту – УНІАН) вони не перекидали… То вже зміна експлуатації цього об’єкту. У будь-якому разі він для них відіграє суттєву роль, тому що фактично для "цивільних" окупантів він є основним з’єднанням з материковою частиною так званої РФ. Відповідно вони їм користуються постійно, хоча він перекривається через день через повітряні атаки", - сказав Плетенчук.

Як додав речник, наразі перевіряється інформація щодо "перекидання" мостом певних військових вантажів росіян.

Також він розповів, що цей шляхопровід є пріоритетним у окупантів в сенсі охорони. Його захищає ешелоноване ППО, напередодні штормового сезону росіяни намагалися встановити велику кількість різноманітних загороджень, гідротехнічних споруд тощо з розрахунку на те, що море може зруйнувати певну кількість споруд. Зокрема, наразі зникли деякі баржі, які росіяни навмисно затопили, щоб унеможливити атаки українських морських дронів. На думку військового, баржі мають відповідне значення з погляду захисту моста.

"Треба виходити з фактів. Факт, що об’єкт (міст, – УНІАН) досі стоїть. Мабуть, певну ефективність це має, якщо брати у сукупності з іншими факторами – патрулювання з води, залучення навіть катерів берегової охорони ФСБ РФ…. Це й авіація, яка постійно здійснює вильоти літаками та гелікоптерами, які вони постійно залучають. Тому, як комплекс заходів, один з елементів вони мають значення… Але все одно сподіваюся, що згодом ця перепона так саме зникне", - наголосив Плетенчук.

Керченський міст - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук заявив, що Україна продовжує розглядати знищення Керченського мосту, як стратегічний план, попри посилену оборону РФ.

В Україні можуть готувати "сюрпризи" для ураження незаконного Керченського мосту, який сполучає тимчасово окупований Крим з Краснодарським Краєм РФ, вважає військовий експерт Михайло Жирохов.

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