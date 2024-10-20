Спочатку треба перерізати логістичні шляхи постачання російських загарбницьких військ через Приазов’я.

Ідеальний момент для знищення Керченського мосту настане тоді, коли ЗСУ позбавлять російських загарбників можливості посилювати свої підрозділи через Приазов’я, а саме через південь Запорізької і Донецької областей.

Про це розповів заступник начальника штабу ВМС в 2004-2020 роках, капітан 1 рангу запасу Андрій Риженко в ефірі марафону "Єдині новини". "Керченський міст побудований як логістична споруда. Його можуть використовувати цивільні та військові. 25% військових вантажів доставляється в Крим через Керченський міст", - сказав Риженко.

Водночас, він зазначив, що росіяни бачать його вразливість, бо Сили оборони України вже атакували його неодноразово з повітря і моря. Проте, наразі росіяни намагаються максимально захистити незаконний міст і будуть різні споруди для захисту від морських надводних і підводних дронів.

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"Ворог цього дуже і дуже боїться. Але знищення Керченського мосту або, скоріше за все, його пошкодження, буде більш актуальне, коли ми перервемо основну артерію постачання логістики противника через Приазов’я. Тому що через Приазов’я постачається 75% військових вантажів для окупаційних військ, які знаходяться на сході України", - наголосив Риженко.

За його словами, як тільки українські сили перервують можливість постачання через Приазов’я, важливість Керченського мосту для російських окупантів стане дуже великою.

"От тоді якраз час нанести удар для того, щоб він перестав існувати", - сказав Риженко.

Ситуація з Кримським мостом

3 жовтня речник Військово-морських сил ЗСУ капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук зазначив, що Кримській міст приречений, але зараз можна розглянути його користь для ЗСУ під іншим кутом – як майданчик, на який окупанти перекидають дорогу техніку, яку потім знищують Сили оборони.

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