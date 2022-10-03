Наступною ціллю чеські волонтери оголосили збір на боєприпаси для танків, гранатометів, гаубиць і гармат.

Волонтери чеської організації "Dárek pro Putina" (Подарунок для Путіна) придбали для Збройних сил України танк Т-72 AVENGER.

Про це йдеться у Twitter волонтерів.

Загалом 11 288 людей задонатили 3 мільйони крон на техніку для українських військових.

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"Так, Чехія — перша країна в світі, де люди назбирали на танк, щоб відправити його проти Путіна. Томаш йде на війну!" - оголосили волонтери.

Наступною ціллю чеські волонтери оголосили збір на боєприпаси для танків, гранатометів, гаубиць і гармат.

Позиція Чехії щодо війни в Україні

Ще напередодні повномасштабного вторгнення Чехія відправила Україні тисячі снарядів на 1,7 мільйона доларів.

Під час безпосередньої агресії Путіна Прага продовжила активну підтримку України у фінансовій та військовій сферах. Ще у травні країна оголосила про передачу ЗСУ гелікоптерів, танків і реактивних систем.

Також Чехія прихистила на своїй території тисячі українських біженців.

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