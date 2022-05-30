Чехія вже передала Україні військової техніки на суму понад 3,5 млрд крон (близько 140 млн євро).

Чехія планує поставити Україні додаткове озброєння на суму від 600 до 700 Чеських крон (у перерахунку близько 24-28 млн євро).

Як повідомляє Радіо Прага, про це заявила міністр оборони країни Яна Чернохова.

Вона зазначила, що Міноборони Чехії винесе на обговорення в Кабміні питання про додаткові поставки на суму від 600 до 700 млн крон.

Чернохова підтвердила, що Чехія також постачає в Україну важку військову техніку.

За її словами, на сьогоднішній день уряд Чехії вже передав Україні військової техніки на суму понад 3,5 млрд крон (близько 140 млн євро).

"Важливо, щоб допомога була безперервною", - підкреслила глава Міноборони і нагадала, що відомство також співпрацює з посольством України в Празі в області закупівель озброєнь і військової техніки на гроші, які пересічні жителі країни відправляють посольству України в Чеській Республіці. На даний момент ця сума становить близько 1,2 млрд крон.

Чернохова також вказала на поставки гуманітарних і невійськових матеріалів з Чехії в Україну, які перебувають у віданні інших міністерств. Так, за даними на середину квітня, Державна адміністрація матеріальних резервів передала Україні обладнання та продовольство вартістю 120 млн крон.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Чехії гелікоптери, танки та реактивні системи.

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