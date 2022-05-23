Подоляк попередив, що колаборантам на тимчасово окупованих РФ територіях пощади не буде.

Колаборантам, які перейшли на сторону російських загарбників на тимчасово окупованих українських територіях, пощади не буде.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.

"Ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі – їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські депутати внесли законопроект до Держдуми, що розширить повноваження президента. Йдеться про те, щоб дозволити диктатору Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії, у тому числі в Україні.

Як відомо, наразі під російською окупацією перебувають частини Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей, а також Крим.

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