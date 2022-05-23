Колаборантам, які перейшли на сторону російських загарбників на тимчасово окупованих українських територіях, пощади не буде.
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
"Ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі – їм не буде пощади. Україна звільнить своїх громадян. Скоро", - наголосив Подоляк.
Як повідомляв УНІАН, раніше російські депутати внесли законопроект до Держдуми, що розширить повноваження президента. Йдеться про те, щоб дозволити диктатору Путіну створювати тимчасові адміністрації за межами Росії, у тому числі в Україні.
Як відомо, наразі під російською окупацією перебувають частини Херсонської, Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей, а також Крим.