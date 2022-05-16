Після окупації в Конотопі близько сотні будинків потребують ремонту.

Міський голова Конотопа (Сумська область) Артем Семеніхін заявив, що колаборанти, які в окупації допомагали ворогу, вільно гуляють містом, а силові органи їх не затримують.

Про це він сказав під час всеукраїнського телемарафону.

"На превеликий жаль, люди, яких все місто знає, що вони допомагали армії РФ, спокійно пересуваються містом. Ніхто ними не займається. Є різні інформаційні диверсанти. Тут в місті ними ніхто не займається. Хоча я вже декілька разів писав заяву до Служби безпеки України й вказував на відверті факти реальних злочинів", - сказав він.

Також, за його словами, після заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території міста деякі громади заявили про бажання перейти до Української православної церкви.

Семеніхін також повідомив, що після окупації в Конотопі близько сотні будинків потребують ремонту.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявляв про необхідність роботи СБУ у місті для виявлення диверсантів.

4 травня Семеніхін заборонив на території міста діяльність УПЦ МП.

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