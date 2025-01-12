Подоляк акцентував, що ця війна почалася вже давно, але велася в різних форматах.

Обраний президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що Росія напала на Україну через її прагнення вступити до НАТО. Проте розширення Альянсу на схід і початок переговорного процесу щодо вступу України до блоку не були реальними причинами повномасштабного вторгнення.

"Немає жодної концепції чи політики (ні щодо НАТО, ні інших), які могли спровокувати Росію на війну. Тому що Росія до війни тільки й готувалася. Російська Федерація була заточена на війну. Для неї існування поза війною неможливе. Тобто вона рано чи пізно завжди переходить до експансіонізму — будете ви десь розміщувати бази НАТО чи не будете", – сказав в етері телеканалу FREEДОМ радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зауважив, що у 2023 році до НАТО приєдналася Фінляндія, наступного року – Швеція. Після цього кордон між блоком та Росією розширився до 1400 км. Однак РФ атакує не країни Альянсу, а Україну – державу, яка офіційно мала нейтральний безʼядерний статус.

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Крім того, Подоляк акцентував, що ця війна почалася вже давно, але велася в різних форматах – газові, холодні, інформаційні. Ще на початку 2000-х Росія намагалася відібрати острів Тузла (розташований посеред Керченської протоки, – УНІАН).

"Росія завжди хотіла атакувати цей регіон. І (це) не має жодного стосунку до НАТО. Росія хоче відновити контроль над пострадянським простором. І Україна – один із ключових таких майданчиків, який Росія хотіла взяти під тотальний контроль, поставивши тут маріонетковий уряд. Тобто зовсім інші мотиви", – продовжив радник.

За словами Подоляка, тема НАТО в цьому питанні не має відношення до реальності, а є лише інструментом російської пропаганди, який РФ доволі ефективно використовувала. Зокрема він нагадав, як блокувалися переговори щодо вступу України до Альянсу ще з 2008 року такими країнами як США та Німеччина.

Подоляк прогнозує, що Москва і далі продовжить атакувати країни пострадянського простору в різних форматах. Кремль вже встановив тотальний контроль над Білоруссю, намагається реалізувати такий підхід в Молдові, Грузії тощо.

"Відповідно, концепт НАТО, розширення НАТО на схід, спроба побудувати бази, початок переговорного процесу між Україною та Альянсом щодо можливості вступу – все це не є причинами війни. Причини війни зовсім інші. Тому з Росією потрібно говорити не про вступ когось до НАТО, з Росією потрібно говорити про неможливість вирішувати суперечки та реалізовувати свої бажання через концепт насильства. Ось проблема Російської Федерації. І щоб Росія відійшла хоча б на якийсь час від цього концепту насильства у зовнішній політиці, концепту поліцейських операцій в інших суверенних державах, потрібно, щоб вона нинішню війну програла. Інакше цей концепт насильства буде домінантним на території країн Східної Європи", – констатував радник керівника ОП.

Що передувало

7 січня 2025 року обраний президент США Дональд Трамп дав перший після офіційного затвердження перемоги на виборах брифінг. Під час виступу він говорив про низку питань, у тому числі – про війну в Україні.

Зокрема, він заявив, що війна РФ проти України – це війна, якої не повинно було бути. Трамп також вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом, цієї війни не було б.

При цьому він зауважив, що диктатор Путін протягом багатьох років говорив, що не хоче, щоб Україна була залучена до НАТО.

"Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу (...) Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав, що це закінчиться війною, і так і виявилося. Ніхто не знає про НАТО більше, ніж я. Якби не я, НАТО зараз би не існувало. Я врятував НАТО, але НАТО використовує нас", – сказав тоді Трамп.

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