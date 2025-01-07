За словами республіканця, ситуація може стати набагато гіршою.

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться вже 20 січня, заявив, що війна Росії проти Україні може загостритися у подальшому. Проте він сподівається, що її вдасться завершити протягом шести місяців.

Таку заяву він зробив під час пресконференції у Мар-а-Лаго. Республіканець розкритикував тактику чинного президента США Джо Байдена у питанні війни в Україні.

"Ця війна може стати набагато гіршою, ніж зараз", – додав він.

Відео дня

Водночас відповідаючи на запитання про те, як скоро він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити війну, Трамп заявив, що не може цього сказати:

"Але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що це буде доречно, якщо я зустрінуся після 20-го числа, що я ненавиджу, тому що ви знаєте, що кожен день гинуть люди – багато, багато молодих людей гинуть – солдати".

Він акцентував, що війна РФ проти України – це війна, якої не повинно було бути. Трамп також вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом, цієї війни не було б.

Переговори з Росією

Коли новообраного президента США запитали про те, чи взяв би він на себе зобов'язання підтримувати Україну під час переговорів з Росією, він відповів: "Ну, я б вам не сказав, якби це було так".

За його словами, "велика частина проблеми" полягала в тому, що диктатор Путін протягом багатьох років говорив, що не хоче, щоб Україна була залучена до НАТО. При цьому республіканець заявив, що "може зрозуміти почуття Росії":

"Я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу (...) Коли я почув, як Байден веде переговори, я сказав, що це закінчиться війною, і так і виявилося. Ніхто не знає про НАТО більше, ніж я. Якби не я, НАТО зараз би не існувало. Я врятував НАТО, але НАТО використовує нас".

Завершення війни в Україні

Трамп висловив сподівання, що завершити війну, яку РФ розвʼязала проти України, вдасться протягом шести місяців.

Він також заявив, що на Заході розуміють, що Україна не може бути в НАТО. Республіканець додав, що і сам дотримується цієї позиції.

Брифінг Трампа: інші заяви

6 січня 2025 року Конгрес США офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. Вже 7 січня республіканець дав перший після затвердження перемоги брифінг. Під час виступу обраний президент США говорив про низку питань.

Так, Трамп відмовився виключити можливість використання військових або економічних заходів для досягнення таких цілей як повернення контролю США над Панамським каналом і "придбанням" Гренландії, яка перебуває під управлінням Данії.

Трамп також заявив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську затоку та нагадав про плани запровадити мита на імпорт з Мексики та Канади.

Вас також можуть зацікавити новини: