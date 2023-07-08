Радник керівника Офісу президента України зазначає, що ресурсні військові можливості України зростають, а Росії - скорочуються.

Повномасштабна війна, яку Росія веде проти України, не може затягнутися на роки або перерости в заморожений конфлікт.

Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю російському виданню Meduza.

Зокрема, у нього запитали про те, якщо Україні доведеться вибирати між багаторічною війною з постійними жертвами і заморожуванням конфлікту.

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"Це спекулятивні оцінки, які до реальності не мають відношення. Ця війна не може затягнутися на роки — виходячи з ресурсів сторін це неможливо", - сказав Подоляк.

При цьому, він зазначив, що зростають ресурсні можливості України.

"Вона нешвидко отримує ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, але буде отримувати їх в прискореному темпі, тому що військово-промислові комплекси України та її партнерів працюють все інтенсивніше. Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць — а зараз [в України та її союзників] зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь", - підкреслив Подоляк.

Разом з тим, він переконаний, що у Росії ресурси поступово скорочуються.

"Війна дуже дорого коштує. Практично все, що Росія мала, вона вже витратила на війну. Докуповувати десь ті чи інші витратні матеріали, щоб виробляти додаткові обсяги високоточної зброї, ракет, - це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку. Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і в той же час з великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Все це буде позначатися на економічному стані РФ", - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП вважає, що заморожування конфлікту — це кращий сценарій для Росії, так як зайти і повністю окупувати територію України сьогодні вона не може.

"Але я не бачу потенціалу у цієї війни перерости в заморожений конфлікт. Тому що для України це означатиме фінал існування держави. Якщо Росія зачепиться за цей сценарій, вона зможе провести додаткову мілітаризацію і модернізацію своєї армії. Ми прекрасно розуміємо, до чого це може призвести. І вже точно після 500 днів війни ми не настільки дурні, щоб свідомо йти на це", - зазначив він.

Як підкреслив Подоляк, якщо Крим залишиться під контролем Росії - це не буде кінцем війни.

"Це буде просто паузою на якийсь час, яка дозволить Росії піти на ескалацію на наступному етапі у війні", - сказав Подоляк.

Також він додав, що переговори з нинішньою владою Росії неможливі.

"Сьогодні немає міжнародної системи безпеки, яка б спрацювала при наступному спалаху агресії того ж Путіна. Безглуздо з ними домовлятися. Навпаки, спроба з ними домовитися — це заохочення їх планів щодо подальшої ескалації", - зазначив Подоляк.

Інші заяви Подоляка

Як повідомляв УНІАН, раніше Подоляк зазначав, що заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина стала початком запущених в РФ незворотних процесів, які призведуть до громадянської війни. Умовою для нового, тільки цього разу – успішного, бунту є стратегічна поразка окупантів на фронті.

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