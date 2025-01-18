На Покровському напрямку ворог зазвичай застосовує автомобільну техніку, розповів начальник пресслужби 14-ї штурмової бригади НГУ "Червона Калина".

Російські окупанти намагаються обійти Покровськ з лівого та правого флангів, адже не наступають упритул через значні втрати. Про це заявив підполковник, начальник пресслужби 14-ї штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Микола Коваль в ефірі "Еспресо".

"Їх потенціал для обходу позицій ЗСУ постійно знижується. Ми щодня відбиваємо по 50-70 штурмів на Покровському напрямку. Бувають і більш інтенсивні атаки, але тактика противника щодо обходу Покровська поки не змінюється", - пояснив військовий.

Він додав, що 14-та штурмова бригада НГУ "Червона Калина" нещодавно відбила штурм, під час якого противник використовував броньовану техніку БМП.

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"Ми зупинили атаку, підбили та знищили техніку. На напрямку ворог зазвичай застосовує автомобільну техніку, іноді навіть мотоцикли, а також штурмові групи до 10 осіб. Ми готуємо всі можливі варіанти для збереження життя та здоров'я наших побратимів. Запасні позиції та рубежі завжди готові для захисту бійців", - запевнив Коваль.

Підполковник зазначив, що іноді росіяни намагаються видавати себе цивільних людей, одягаючись, як мирні жителі. Проте бійці ЗСУ їх виявляють та закликають людей евакуюватися з міста.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше в ОСУВ "Хортиця" розповіли, чи є росіяни в Покровську. За словами військових, така інформація не відповідає дійсності, на підході до міста йдуть запеклі бої.

Водночас Інститут вивчення війни повідомляв, що РФ готує блокаду Покровська та Мирнограда, аби змусити українські війська відступити з цих міст.

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