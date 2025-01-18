Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найбільш складною на лінії зіткнення.

Інформація про те, що росіяни начебто зайшли у Покровськ Донецької області, не відповідає дійсності, на підході до міста йдуть запеклі бої. Про це повідомляє у Telegram оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

"Оперативна обстановка на Покровському напрямку залишається найбільш складною на лінії зіткнення. Запеклі бої тривають на підступах до агломерації. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ", - йдеться у повідомленні.

У ОСУВ "Хортиця" зазначили, що наразі у соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності росіян у Покровську, однак вона не відповідає дійсності.

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"Через офіційні інформаційні канали перевірена та виважена інформація про бойові дії та оперативну ситуацію на кожному напрямку фронту постійно уточнюється та надається для інформування суспільства. Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога", - наголосили в угрупованні, закликавши користуватися перевіреною інформацією, стримувати емоції та підтримувати Збройні Сили України.

Про те що росіяни зайшли у Покровськ, заявляла, зокрема, нардепка Мар’яна Безугла.

Тим часом аналітики DeepState повідомляють про просування ворога біля деяких населених пунктів у Харківській та Донецькій областях. Зокрема, російські окупанти досягли успіху Удачного, Котлиного та Дачного. Також повідомляється про просування ворога на Харківщині, зокрема в населених пунктах Тихе та Зелений Гай.

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Раніше у ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що окупанти знищили деякі позиції Сио оборони на Покровському напрямку. Наразі ЗСУ вживають заходів, щоб не допустити погіршення тактичного положення.

Раніше колишній співробітник СБУ Іван Ступак висловив думку, що Росія планує взяти Покровськ в оточення. Це видно з того, що РФ намагається перерізати головні дороги до міста. За словами Ступака, РФ прагне таким чином змусити Сили оборони України самостійно відійти від Покровська.

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