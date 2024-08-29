За словами аналітиків, ситуація важка.

Російські загарбницькі війська вже штурмують околиці міста Селидове, що у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляють аналітики українського проєкту DeepState. Вони опублікували у своєму Telegram-каналі фотографію російського прапора на одній з будівель шахти "Котляревська".

"Ганчірка на адмінбудівлях шахти "Котляревська" східніше Селидового. Бої тривають вже на околицях міста. Ситуація важка і не контрольована", - зазначили аналітики. Відео дня

Ситуація на фронті

Як відомо, наразі найважчим напрямком, на якому російські окупанти концентрують свої зусилля, є Покровський. DeepState називає ситуацію критичною. За словами співзасновника проєкту Романа Погорілого, Селидове є потужним промисловим містом, чиї шахти та терикон дуже допомогли б у стримуванні загарбницьких військ.

Вранці у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли, що за минулу добу на Покровському напрямку українські військовослужбовці відбивали 66 російських атак. Понад половину з них - в районах Гродівки і Новогродівки.

Воєнний оглядач Денис Попович пояснює швидке просування військ РФ перевагою у живій силі й вогневій потужності, а також помилками командирів.

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